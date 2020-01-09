Уральские металлурги выводят учет энергозатрат на новый уровень

На паровоздуходувной электростанции УГЭ ПАО «ММК» реализуется проект по организации учета затрат.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в рамках программы мероприятий по реализации стратегической инициативы руководства комбината «Персонализация управления ресурсами» на паровоздуходувной электростанции продолжается реализация проекта по организации учета затрат на уровне микроМВЗ. Его цель – совершенствование учета расхода ресурсов, а также создание системы соревнования за эффективность их использования.

Вопросами экономии энергоресурсов, их учетом энергетики паровоздуходувной электростанции серьезно занимаются без малого десять лет.

«Еще до начала реализации проекта у нас была организована собственная система учета и сбора данных по каждому виду контролируемого ресурса, – рассказал ведущий инженер ЭТЛ ПВЭС Дамир Миннегалиев. – Мы знали, сколько потребляем химочищенной воды, природного, коксового, доменного газов, сколько вырабатываем пара, электроэнергии на собственные нужды и дутья на доменные печи – нашего главного «продукта». В конце каждого месяца составляли отчет, и данные о расходе и потреблении основных энергоресурсов видели не только начальники смен, участков, но и работники каждой из четырех бригад. Они, к слову, активно в этом участвовали, предлагали интересные решения по экономии. Немаловажно и то, что для мотивации персонала было организовано материальное поощрение по результатам месяца для работников, признанных лучшими на своем рабочем месте».

Кроме того, все эти годы на станции идет серьезная модернизация, постепенное обновление оборудования, в том числе, на более экономичное. В 2015 году, к примеру, на ПВЭС была произведена замена паровой турбины на турбовоздуходувной машине №8, и тогда же, после завершения наладочных работ и испытаний, ТВД №8 с новой турбиной была введена в эксплуатацию. Она не только обеспечивает в любое время года стабильную работу девятой и десятой доменных печей, самых мощных на комбинате, но и снижает затраты на энергоресурсы.

«Таким образом, проект по организации учета затрат на уровне микроМВЗ, инициированный руководством ПАО «ММК», для нас фактически стал не в новинку, – продолжает Дамир Миннегалиев. – В 2015 году было разработано техническое задание, тогда же начался закуп необходимого оборудования. В течение последующих двух лет оно было закуплено и поставлено на станцию в полном объеме. Дополнительными узлами учета были «обвязаны» все котлы, генераторы, воздуходувки. К нынешнему году вся основная база для реализации проекта была готова».

А проект имеет некоторые особенности: он более масштабный, чем в других цехах, в связи с тем, что распространяется не только на ПВЭС, но и на доменный цех, как, впрочем, и реализация проекта в доменном цехе. Кроме территориального соседства энергетиков и доменщиков связывает технологический процесс: станция обеспечивает дутьем нужных параметров доменные печи, и доменщикам необходимо видеть, сколько технического кислорода при обогащении им дутья они потребляют, а также какова чистота этого кислорода.

«Завершена строительно-монтажная часть, совместно со специалистами ООО «ОСК», ЦЭТЛ ведется настройка системы сбора и анализа данных со всех агрегатов по фактической выдаче пара, электроэнергии, дутья, потреблению воды, природного, коксового, доменного газов и передаче их в АСУ «Энергоучет», – говорит Дамир Миннегалиев. – Вся информация с узлов учета (а их более ста) уже в ноябре начнет поступать на один сервер, обрабатываться и в режиме онлайн расходиться по рабочим компьютерам. Таким образом, мы будем видеть «картину» расходов и потребления ТЭР в реальном времени».

Паровоздуходувную электростанцию возводили в числе первых объектов Магнитогорского металлургического комбината. Она предназначалась, прежде всего, для обеспечения дутьем первой доменной печи Магнитки, строилась одновременно и рядом с ней.

ПВЭС недаром называют легкими комбината. Ее главной задачей было и остается обеспечение дутьем доменных печей нужных параметров (конкретно для каждой печи), а также выработка тепловой и электрической энергии.

Сегодня в составе ПВЭС насчитывается двенадцать турбовоздуходувных машин, одна из которых находится на стадии реконструкции. Производительность каждой ТВД составляет около четырех тысяч кубометров дутья в минуту. Порядка 100 мегаватт электрической мощности производит ПВЭС своими турбогенераторами.

Челябинск, Виктор Елисеев

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