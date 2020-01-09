Глава уральского района ответит за присвоение миллиона рублей, предназначенных для покупки жилья селянам

Глава Нагайбакского района предстанет перед судом за присвоение жилищной субсидии.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении главы Нагайбакского района Виталия Гайсина, обвиняемого в мошенничество при получении выплат.

По версии следствия, чиновник в 2018 году, не имея прав на получение государственной субсидии в рамках программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы» предоставил недостоверные сведения о нуждаемости семьи в улучшении жилищных условий. Полученными в качестве субсидии более 1,1 миллиона рублей он распорядился по собственному усмотрению. Обвиняемый признал вину в совершении преступления и возместил ущерб, причиненный бюджету.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.01.20

Уральские металлурги выводят учет энергозатрат на новый уровень. / Авторитет власти подорван: избираться от «ЕР» будет сложнее. / Экс-директор медицинского ГУПа в Челябинске стал фигурантом второго уголовного дела. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»