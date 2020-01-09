Мигрант организовал в Копейске сверхсовременную нарколабораторию

Полиция задержала в Челябинской области иностранца, организовавшего «мини-завод» по производству синтетических наркотиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков регионального полицейского главка совместно с коллегами из МВД России задержан гражданин одного из государств ближнего зарубежья, который находился в федеральном розыске. Мужчина подозревается в организации производства синтетических наркотиков в законспирированной подпольной лаборатории, расположенной в Копейске Челябинской области.

«Мини-завод» был оборудован современным комплексом охраны и видеоконтроля, датчиками движения, специальной системой вентиляции и фильтрации воздуха, автономным отоплением, водоснабжением и освещением, использовалось дорогостоящее промышленное лабораторное оборудование и посуда. Согласно имеющейся информации, здесь ежемесячно производилось свыше 200 килограммов наркотиков.

Предварительно установлено, что сбыт запрещенных веществ осуществлялся посредством теневого сегмента Интернета.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими из незаконного оборота изъято свыше 55 килограммов готовых к реализации различных синтетических наркотиков, а также более 2,7 тонны прекурсоров, из которых можно было изготовить не менее 280 килограммов «синтетики», – рассказали в силовом ведомстве.

Следователем следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему грозит до пожизненного лишения свободы. Принимаются меры по установлению и задержанию его возможных сообщников.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.01.20

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