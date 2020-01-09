2020 год принес России рост акцизов, льготную ипотеку, угрозу блокировки счетов и еще много нового

По традиции в новом году начинают действовать новый правила и нормы в различных сферах жизни.

РИА «Новый День» рассказывает о некоторых новшествах 2020 года.

Автомобили

При покупке нового авто отпала необходимость ехать в ГИБДД, чтобы поставить машину на учет, получить госномер и свидетельство о регистрации транспорта можно в автосалоне. При оформлении автомобиля, купленного на вторичном рынке, придется действовать по старой схеме – через ГИБДД.

Акцизы

В 2020 году вырастут ставки на большинство подакцизных товаров, пиво и игристые вина, сигареты (в том числе и электронные), легковые автомобили, бензин и так далее.

Дети

Малообеспеченные семьи, в которых родился первый или второй ребенок, могут рассчитывать на ежемесячные выплаты, если среднедушевой доход в семье не превышает двух прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных граждан. Это же правило распространяется на усыновленных детей. Пособие будет начисляться до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Долги

С 1 января максимальный размер процентов по ссудам, потребительским кредитам и займам на срок до одного года не может превышать сумму самого долга более чем на 50%.

Жилье

Вступили в силу поправки в законодательство, касающиеся приобретения жилой недвижимости. Теперь добросовестным приобретателем недвижимого имущества считается тот, кто покупал жилье, исходя из данных Единого госреестра недвижимости (ЕГРН). Приобретатель будет считаться добросовестным до тех пор, пока в судебном порядке не будет доказано, что он знал или должен был знать об отсутствии права на отчуждение этого имущества.

Если добросовестный приобретатель остался без жилья по вине мошенников, он может требовать компенсацию за счет государства, если суд не полностью взыскал убытки с того, кто их причинил, либо ущерб не был возмещен в течение 6 месяцев с момента предъявления исполнительного документа к исполнению. Размер компенсации суд будет устанавливать, исходя из реального ущерба, или в размере кадастровой стоимости недвижимости.

В случае выплаты компенсации со стороны государства госорганы вправе предъявить регрессный иск недобросовестному продавцу.

Животные

Жителям России запретили держать дома диких животных. Начали действовать новые правила выгула собак, относящихся к опасным породам.

По новым правилам должны работать контактные зоопарки: посетителям запрещено прикасаться к животным.

Отлов бездомных животных разрешен исключительно с целью стерилизации или вакцинации, после чего всех должны возвращать в прежние места обитания.

Ипотека

С 1 января можно оформить ипотечный кредит по ставке не выше 3%. Нужно выполнить всего два условия: внести первоначальный взнос в размере не менее 10% от суммы займа, а жилье приобретать или строить в сельской местности. Размер кредита не может превышать 3 млн рублей.

Кредиты

Проценты по любым кредитам граждан перестают начисляться, если выплаченная сумма по взятому займу достигла его полуторакратного размера.

Маткапитал

В наступившем году размер материнского капитала с учетом индексации составит 466 тысяч 617 рублей. Потратить эти деньги, по-прежнему, можно либо на улучшение жилищных условий семьи, либо образование ребенка, либо на пенсию матери.

Недвижимость

С 2020 года сокращен минимальный срок владения единственным жильем, после которого эту недвижимость можно продать без уплаты налога – с 5 до 3 лет. Такой же срок установлен и для земельных участков, на которых расположены жилые помещения с хозпостройками.

ПДД

Владельцам микроавтобусов и грузовых автомобилей запрещено парковать подобный транспорт во дворах.

Нельзя выезжать на проезжую часть без госномеров. Это касается и новых авто, приобретенных в салоне: выдать номера должны продавцы, оперативно сообщив информацию в ГИБДД.

Самозанятость

Эксперимент по самозанятости стартовал еще в 19 регионах России. Таким образом, налоговый спецрежим начал действовать в 23 субъектах федерации. Подразумевается, что граждане, не имеющие работодателя и не привлекающие наемных работников по трудовым договорам, могут зарегистрироваться как самозанятые и платить налог в размере 4% от дохода, если годовая сумма доходов не превышает 2,4 млн рублей в год.

На деле это может обернуться тем, что банки начнут блокировать счета на которые регулярно поступают определенные суммы без пометки «зарплата».

В 2020 году в эксперименте участвуют:

Москва

Санкт-Петербург

Воронежская область

Волгоградская область

Ленинградская область

Калужская область

Красноярский край

Московская область

Нижегородская область

Новосибирская область

Омская область

Пермский край

Республика Башкортостан

Республика Татарстан

Ростовская область

Самарская область

Сахалинская область

Свердловская область

Тюменская область

Челябинской область

Ненецкий автономный округ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Ямало-Ненецкий автономный округ

С 1 июля 2020 года налог собираются ввести по всей России.

Судебные приставы

В России упростили схему взаимодействия с судебными приставами. Напрмер, обжаловать их действия или бездействие можно в режиме онлайн. В электронном виде или через SMS можно запросить практически любую информацию, включая процессуальные документы в рамках исполнительного производства.

Финансы

С 1 января 2020 года все микрофинансовые организации обязаны организовать взаимодействие с финансовыми уполномоченными. Обращение к финомбудсмену предусматривается в досудебном порядке. Эксперт должен взять на себя рассмотрение обращений граждан, если размер озвученных требований не больше полумиллиона рублей.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 09.01.20

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