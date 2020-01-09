Копейских перевозчиков предупредили о расторжении контрактов

Власти Копейска расторгнут контракты на осуществление перевозки пассажиров по городским маршрутам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , частных перевозчиков, легально работающих на маршрутах общественного транспорта в Копейске, официально уведомили о расторжении контрактов на осуществление пассажирских перевозок с 20 июня. Об этом сообщает telegram-канал «НеКопейский рабочий».

К этому моменту должна быть разработана новая транспортная схема Челябинской агломерации. Однако специалисты считают, что маршрутчики не будут выброшены с рынка, их впишут в новую схему. «Дело в том, что у будущего оператора транспортной схемы, кто бы им ни стал, не найдется такого количества подвижного состава, которое необходимо для осуществления перевозок. В итоге оператор маршрутной сети будет вынужден заключать с нынешними перевозчиками договоры подряда, по которым те и будут перевозить пассажиров», – пишут авторы канала.

Однако, в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта опровергают связь обращения властей Копейска с изменениями в организации общественного транспорта. «Стоит прояснить, что договоры с частными компаниями в Копейске не расторгают – они просто заканчиваются. Обозначенный в договорах срок действия истекает, и это не имеет отношения к новой транспортной агломерации, – отметили в пресс-службе ведомства. – С того момента, как перестанет действовать нынешний контракт, перевозчик вправе получить свидетельство об осуществлении деятельности по муниципальному маршруту. Свидетельство действительно до момента заключения новых контрактов уже в рамках транспортной агломерации (перевозчики определяются по результатам аукциона/конкурса)».

Напомним, на декабрьском заседании Законодательного собрания Челябинской области депутаты в трех чтениях приняли проект областного закона «О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между органами местного самоуправления Челябинского городского округа, Копейского городского округа, Сосновского муниципального района и органами государственной власти Челябинской области».

В регионе утверждена единая Дорожная карта по оптимизации транспортной системы Челябинской агломерации на 2019 – 2024 годы. Документ предполагает создание оптимальной схемы движения, в том числе по муниципальным и межмуниципальным маршрутам, единой системы безналичных расчетов за поездки в общественном транспорте с возможностью неограниченного количества пересадок в пределах времени действия билета (60 и 90 минут).

Закон вступил в силу с 1 января 2020 года и будет действовать до 31 декабря 2025 года. В нем предусмотрен переходный период по передаче полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти до 1 января 2021 года.

«Новый День» направил запрос в администрацию Копейска с просьбой прокомментировать ситуацию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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