Челябинцы смогут сдать новогодние елки на переработку

Экологи-активисты предложили жителям Челябинска не выбрасывать новогодние елки на свалку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэрия Челябинска поддержала акцию сбора и утилизации новогодних деревьев «Елки – не палки!» Об этом сообщил на своей странице в соцсетях общественник Дмитрий Закарлюкин.

В этом году организаторы акции планируют организовать по несколько точек сбора в каждом районе города 14, 18 и 19 января. Кроме того, экоактивисты рассматривают возможность развернуть точки ежедневного приема до конца января.

Собранные деревья будут подроблены в щепу и использованы для подстилок животным в приютах, а также для организации клумб, газонов и экотроп. Часть деревьев будет утилизирована самым экологичным способом – компостированием.

«Нам очень нужны волонтеры для дежурства на точках сбора, – сообщил Дмитрий Закарлюкин. – Также приглашаем присоединиться к акции всех желающих (общественные организации, торговые центры, управляющие компании и особенно муниципальные депутаты) для организации самостоятельных точек сбора».

Конечно, горожане могут и выбросить елку на контейнерную площадку, рассуждает общественник. Но это не самый лучший выход, и не только с точки зрения эстетической. «Сосны, пихты – очень горючий материал, – напоминает челябинец. – И попадая на полигон коммунальных отходов, они увеличивают риск возгораний. И понятно, что в случае пожара гореть будут не только деревья, но и находящийся тут же пластик, выделяя при этом множество вредных веществ в атмосферу».

Отметим, что акция «Елки – не палки!» проходит в Челябинске третий год подряд. И приносят организаторам не только удовлетворение. «К сожалению, процентов 10 деревьев нам приносят опутанными мишурой, – сетует экоактивист. – Между тем, мишуру обязательно нужно снимать. Ведь волонтеры не всегда успевают это сделать. А после попадания в дробилку отделить блестки от шепок практически невозможно».

Челябинск, Виктор Елисеев

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