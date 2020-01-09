Минобороны обвинило челябинского «мусорного» регоператора в подрыве безопасности страны

Челябинское УФАС России возбудило дело в отношении ООО «ЦКС» по заявлению учреждения Минобороны России по ЦВО.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, филиал ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по ЦВО сообщил о прекращении ООО «Центр коммунального сервиса» оказания услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на объектах казарменно-жилищного фонда Челябинской области.

Челябинские антмонопольщики установили, что между филиалом учреждение Минобороны и ООО «ЦКС» в июне 2019 года заключен государственный контракт на оказание услуги на объектах военного ведомства, расположенных на территории Карабашского кластера.

При этом обязанности по оплате военные исполнили не в полном объеме. В связи с этим ООО «ЦКС» в августе 2019 года направило в адрес бюджетного учреждения уведомление о приостановлении оказания услуги до полного погашения задолженности.

Основной целью деятельности ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ является содержание (эксплуатация) объектов военной и социальной инфраструктуры и предоставление коммунальных услуг в интересах Вооруженных Сил РФ, напомнили в региональном УФАС.

«Согласно указу президента Российской Федерации «О мерах по осуществлению устойчивого функционирования объектов, обеспечивающих безопасность государства» отсутствуют какие-либо основания, при которых допустимо введение ограничения либо прекращение оказания коммунальных услуг в отношении воинских частей, учреждений, предприятий и организаций федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, – отметили в пресс-службе антимонопольщиков. – Следовательно, все объекты Минобороны являются объектами, на которых ограничение или прекращение оказания коммунальных услуг являются действиями, нарушающими безопасность государства. Указанный запрет не допускает исключений и в случаях неоплаты поставленных ресурсов, поскольку входит в число мер по поддержанию в готовности сил и средств обеспечения безопасности государства».

Челябинское УФАС России указало, что ООО «ЦКС» своими действиями по направлению уведомления приступило к первому этапу процедуры приостановления оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО на объектах Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны.

ООО «ЦКС» занимает доминирующее положение на рынке услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Карабашского кластера Челябинской области. В связи с этим антимонопольным органом возбуждено дело по признакам нарушения ООО «ЦКС» части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции (ущемление интересов неопределенного круга потребителей хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение).

Заседание комиссии Челябинского УФАС России состоится 4 февраля.

В ЦКС называют свои действия летом прошлого года вынужденными. При этом считают, что инцидент уже исчерпан. «События, о которых идет речь, происходили в августе 2019 года, – сообщили в пресс-службе регоператора. – На тот момент ООО «ЦКС» уже более семи месяцев оказывало услуги по вывозу ТКО филиалу ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ). Долг предприятия перед региональным оператором за семь месяцев 2019 года превышал 2 миллиона рублей, о чем ЦКС направлял соответствующее уведомление с требованием погасить долг. Действий со стороны филиала ФГБУ «ЦЖКУ» не последовало. И ООО «ЦКС» вынужденно приостановило оказание услуг. Региональный оператор просто не имел ресурсов на продолжение работы безвозмездно. В сентябре ФГБУ «ЦЖКУ» стал гасить долги перед «Центром коммунального сервиса», регоператор возобновил оказание услуги по обращению с ТКО в полном объеме».

Челябинск, Виктор Елисеев

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