Очередная ожидаемая отставка в мэрии Челябинска

В отставку подал главный по градостроительству и архитектуре в мэрии Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», председатель комитета градостроительства и архитектуры Челябинска Сергей Репринцев написал заявление с просьбой уволить его по собственному желанию. Об этом сообщил пресс-секретарь городской администрации Владимир Сафонов.

Отметим, что об отставке Репринцева эксперты заговорили сразу после того, как кресло мэра (еще с приставкой «врио» заняла Наталья Котова). Чиновник считался представителем «магнитогорского» клана. К тому же, к его подразделению накопилось очень много вопросов.

Официально уволен Репринцев будет с 13 января, пока он находится в отпуске.

Временно исполняет полномочия председателя Сергей Самсонов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.01.20

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