Очередная ожидаемая отставка в мэрии Челябинска

В отставку подал главный по градостроительству и архитектуре в мэрии Челябинска.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», председатель комитета градостроительства и архитектуры Челябинска Сергей Репринцев написал заявление с просьбой уволить его по собственному желанию. Об этом сообщил пресс-секретарь городской администрации Владимир Сафонов.
Отметим, что об отставке Репринцева эксперты заговорили сразу после того, как кресло мэра (еще с приставкой «врио» заняла Наталья Котова). Чиновник считался представителем «магнитогорского» клана. К тому же, к его подразделению накопилось очень много вопросов.
Официально уволен Репринцев будет с 13 января, пока он находится в отпуске.
Временно исполняет полномочия председателя Сергей Самсонов.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 09.01.20
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