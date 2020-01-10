В школы Копейска вернулся стригущий лишай

В одной из школ пригорода Челябинска зарегистрированы случаи стригущего лишая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в копейской школе №13, где в сентябре прошлого года произошла вспышка стригущего лишая, снова выявили эту же болезнь. Об этом сообщает telegram-канал «НеКопейский рабочий».

«На этот раз заболели два ребенка – один из дошкольного отделения, другой – школьник. По нашей информации, оба ребенка – из одной семьи», – пишут авторы канала.

В управлении образования Копейска информацию подтвердили. По данным чиновников, до 22 февраля группа и класс, где выявлены случаи заболевания, закрыты на карантин. В самой школе проводятся санитарные мероприятия.

Напомним, осенью 2019 года в Копейске зафиксировали вспышку стригущего лишая. Болезнь обнаружили у четырех десятков детей и нескольких взрослых.

Челябинск, Виктор Елисеев

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