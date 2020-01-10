В пригороде Челябинска коммунальщики снесли ледяную горку, созданную жителями

В одном из дворов Копейска представители управляющей компании разрушили ледяную горку, залитую жителями дома для своих детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел во дворе дома, расположенного по улице Республиканская, 4б. Об этом рассказали в соцсетях жители дома.

«Совершенно абсурдная ситуация, – возмущаются копейчане. – Коммунальщики, когда убирали дворы от снега, собрали его в кучи, которые впоследствии, по идее, должны убрать. Но на одной из гор дети накатали себе горку, а родители, как могли, чуть-чуть подделали горку, чтобы было удобней. В итоге сегодня приехали 2 трактора и прогнали катающихся детей с горки, чтобы начать ее сносить».

При этом, как оказалось, вывозить снег никуда не собираются. «Снос горки, как я понимаю, осуществляют для того, чтобы сделать бортики для будущего катка, так как гору не увозят, а раскидывают снег по контуру. А другой трактор очищает площадку, – добавил автор поста. – Все бы хорошо, но вот только беда в том, что из года в год на этом месте делают просто ужасный каток. Бросают шланг с водой, и она растекается, как может, в то время как коммунальщики стоят и курят. В конечном итоге каток на столько неровный, что на нем просто опасно кататься».

Кстати, такая же гора снега, но без горки, расположена в 50 метрах сбоку дома, и коммунальщики могли бы ее перетащить, оставив горку в покое, отметил горожанин. «Мы уж думали, что в этом году они не будут портить ничего и делать плохой каток за наш счет, но нет... – сетует копейчанин. – Коммунальщики, кто это делает. Когда вам руководство дает задачу, вы хоть чуть-чуть попытайтесь оспорить ее во благо детей. В первую очередь, сообщайте руководству, что вы не умеете делать каток, и что после вас на нем все равно никто не катается, а горка уже готова, и дети даже из соседних дворов ходят на нее с бабушками, так как идти в центр бабушкам тяжело».

В заключение южноуралец выразил надежду, что хотя бы после появления этого поста каток все-таки сделают хороший. И пообещал обязательно выложить фото катка и процесса его заливки.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.01.20

В школы Копейска вернулся стригущий лишай. / Очередная ожидаемая отставка в мэрии Челябинска. / Самые крутые слухи недели: аскетичный, но не оригинальный. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»