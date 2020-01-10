Странное совпадение: у жительницы Полетаево, пытавшейся вернуть опеку над племянницами, сгорел дом

У жительницы Сосновского района, рассказавшей о незаконном, по ее мнении, лишения ее опеки над племянницами и доведении одной из девушек до истощения, сгорел дом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пожар вспыхнул сегодня ночью. В результате дом женщины полностью сгорел. На пепелище нашли тело мужчины – предположительно, сожителя женщины. Сама она была в это время на работе.

Интересно, что сегодня к ней должны были приехать уполномоченный по правам человека и детский омбудсмен по Челябинской области, чтобы оценить условия проживания. Однако, приехав, они застали лишь головешки.

Напомним, вчера СМИ рассказали о странной истории жительницы Полетаево. Она обратилась за помощью после того, как увидела, в каком состоянии находится одна из ее племянниц, опеку над которой у женщины отобрали, а девушку поместили в реабилитационный центр для людей с умственной отсталостью в Старокамышинске (Копейск). Девушка, которой врачи поставили диагноз ДЦП, была крайне истощена.

По словам тети девушки, до 2018 года она была опекуном трех племянниц. Но когда попыталась отстоять право старшей на получение благоустроенного жилья, ее лишили опекунства. Чиновники настаивают, что такое решение принято ввиду ненадлежащего исполнения обязанностей опекуном. Но женщина уверена, что все дело в ее настойчивости при решении жилищного вопроса племянницы.

После разразившегося скандала в министерстве социальных отношений Челябинской области пообещали разобраться в ситуации, а девушку перевели из реабилитационного центра в другое учреждение. К делу подключились и два региональных омбудсмена. Сегодня они должны были приехать в Полетаево, чтобы оценить условия проживания в доме бывшего опекуна. Но оценивать оказалось нечего: осталась одна печка.

«Мне позвонила женщина из Полетаево, ей позвонила другая женщина, которая тут живет, – цитируют хозяйку дома «Первый областной». – Я была на работе. Внутри дома был мой гражданский муж, около 12 мы разговаривали, он шутил, никаких «предвещений» не было. Муж никогда не курил в постели, хоть пьяный, хоть трезвый, курил либо у печки, либо на улице, он никогда не позволял себе этого, он приучен так».

Теперь в произошедшем предстоит разобраться следователям.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.01.20

В пригороде Челябинска коммунальщики снесли ледяную горку, созданную жителями. / В школы Копейска вернулся стригущий лишай. / Очередная ожидаемая отставка в мэрии Челябинска. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»