Жилая четырехэтажка под Челябинском превратилась в ледяную пещеру

Общественники Челябинской области просят прокуратуру обязать власти срочно расселить дом в Долгодеревенском.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, эксперты организации просят прокуратуру региона срочно вмешаться в ситуацию с расселением разрушающегося жилого дома в поселке Долгодеревенское.

В бывшем четырехэтажном общежитии на улице 1 Мая, 149, которое заросло плесенью и пошло трещинами, случилась новая беда: в новогодние праздники там прорвало водопровод, и ветхие помещения мгновенно промерзли.

«Людям приходится выживать в нечеловеческих условиях. Из-за прорыва трубы стены, двери и полы на втором этаже бывшего общежития превратились в ледник, где с потолка свисают метровые сосульки. «Ледяные сталактиты» образовались в душевой и туалете, вся сантехника покрылась толстым слоем льда. Возмутительно, что глава Сосновского района, по словам жителей, в ответ на просьбы о помощи предложил прийти со своей проблемой на прием в феврале», – рассказал один из общественников.

Больше всего жители дома переживают, что перепады температур добьют и без того ветхое здание, и оно просто рухнет. И эти опасения сложно назвать беспочвенными. Так, в прошлом году во время ремонта фасада у дома треснула стена по всей высоте. Рабочие отказались продолжать реконструкцию, объяснив жителям, что при дальнейшем вмешательстве конструкция может сложиться как карточный домик. Четырехэтажный дом дал крен и угрожает обрушиться в любой момент.

Опасения подтвердила и специальная лаборатория. Тогда же общественники потребовали срочно принять меры и расселить людей, предоставив им временное жилье. Именно эта задача должна быть в приоритете, и только после обеспечения надлежащих мер безопасности следует заняться вопросом признания дома аварийным, подчеркнули активисты.

Однако вместо экстренных действий по переселению местные власти инициировали проведение экспертизы, которая тянется уже несколько месяцев. Все это время люди продолжают жить в постоянной готовности к эвакуации.

«Чиновникам Сосновского района нужно официальное подтверждение того, что в доме, где стены заросли плесенью, полы шатаются, плиты сгнили, кирпич осыпается, опасно жить. Вероятно, жители не дождутся помощи, пока не будет поставлена последняя печать, даже несмотря на то, что здание сейчас напоминает ледяную пещеру. Мы просим областную прокуратуру подключиться к ситуации. Очевидно, что ждать больше нельзя», – заявил представитель общественной организации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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