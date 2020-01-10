В Златоусте родителей возмутило качество питания в школах

Родители школьников Златоуста пожаловались на некачественное питание детей.

Как сообщили РИА «Новый День» в общественной организации «Гражданский патруль», к ним обратились родители учащихся трех школ Златоуста, пожаловавшись на некачественное питание в образовательных учреждениях. По словам южноуральцев, после посещений школьных столовых дети массово жаловались на рвоту и понос.

«Дочь ходит в восьмую школу, в прошлом году ей питание нравилось, а в этом – не очень. Жалуется на капусту, после неё у дочери болел живот и тошнило, гречку тоже недоваренную давали. На домашнюю капусту у нее реакция нормальная. А вот после школы жалуется», – сообщают родители детей школы №8. Им вторят родители школы на седьмом участке. «Детей кормят холодной, недоваренной едой! За что мы платим? Дети жалуются, что кушать невозможно, ходят голодными!»

«Начиная с 13 декабря мы собирали информацию от родителей Златоуста и получили 27 жалоб на питание в городских школах. Нарекания на питание получили учебные заведения №8, №18 и №19. Подобные жалобы нельзя считать совпадением. Вопросы по качеству питания хочется задать и руководству школ, и поварам, и поставщикам продуктов», – прокомментировал ситуацию активист организации в Златоусте.

Общественники обратились в управление Роспотребнадзора по Челябинской области с просьбой провести проверку качества питания в учебных заведениях и привлечь виновных к ответственности. «Факты поставок несвежих продуктов и некачественного приготовления продуктов надо проверять, и нам странно, что жалобы родителей были проигнорированы руководством школ. Полагаем, что после проверки надзорного ведомства ситуация улучшится», – отметил представитель общественников.

Челябинск, Виктор Елисеев

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