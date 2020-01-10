В Магнитогорске будут судить псевдо-косметолога, изуродовавшую клиентку

В Магнитогорске направили в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, проводившей незаконные пластические операции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу 47-летней местной жительницы, обвиняемой в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья, с причинением тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица.

По версии следствия женщина с июля по октябрь 2019 года оказывала жительницам области услуги в области косметологии и пластической хирургии. При этом ни профильного образования в соответствующих сферах, ни сертификата по специальностям «косметология» и «пластическая хирургия» у нее не было. Не загружалась она и вопросами юридического оформления своей деятельности.

В сентябре 2019 года она провела одной из своих клиенток подтяжку лица. За эту услугу самозваная косметолог взяла 15 тысяч рублей. «При проведении пластической операции обвиняемая выбрала тактику проведения операции, не обеспечивающую сохранение естественных черт и кожных покровов лица потерпевшей, что привело к обезображиванию лица, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. – Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, рубцы (исход повреждений в виде ран) являются неизгладимыми, так как для их устранения необходимо оперативное вмешательство».

В ходе предварительного следствия женщина вину не признала, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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