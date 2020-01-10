Экс-главе южноуральского минздрава не удалось избежать штрафа в размере 60 млн рублей

Экс-министру здравоохранения Челябинской области не удалось избежать штрафа в размере 60 млн рублей.

Как уже сообщал «Новый День», Ленинский районный суд Челябинска 17 сентября 2014 года признал бывшего главу регионального министерства здравоохранения Виталия Тесленко виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и приговорил к лишению свободы сроком на 7 лет со штрафом 70 миллионов рублей. Кроме того, Тесленко лишили права занимать руководящие должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 3 года после отбывания наказания. В августе 2017 года экс-министра освободили условно-досрочно от отбывания основного наказания в виде лишения свободы, за период отбывания наказания им оплачено 10 миллионов рублей штрафа.

После выхода Тесленко на свободу его адвокаты вышли в суд с ходатайством освободить подзащитного от неоплаченной суммы штрафа в размере около 60 миллионов рублей.

15 ноября 2019 года Ленинский районный суд Челябинска снизил размер дополнительного наказания в виде штрафа до 10 миллионов рублей.

Однако прокуратура опротестовала этот вердикт. И сегодня Челябинский областной суд удовлетворил апелляционное представление прокурора и отменил постановление суда первой инстанции.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 10.01.20

То мошенничество, то взятка: еще одно госучреждение Челябинской области попало в криминальную повестку. / В Челябинской области – первая в новом году неделя беспрерывных НМУ. / Законодательное вредительство: российским золотодобытчикам угрожает остановка работы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»