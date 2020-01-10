Горожане вместо матерей: экоактивисты готовят новый марш после отказа мэрии Челябинска в проведении акции протеста

Власти Челябинска отказали общественникам в проведении Марша матерей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэрия Челябинска не согласовала проведение на Кировке акции, запланированной на 19 января. Об этом организаторы акции протеста сообщили в социальных сетях: «На 19 января в администрации мы получили отказ (не уложились в сроки подачи)».

Напомним, общественники-экологи намеревались собрать челябинцев на Кировке в знак протеста против вырубки части Челябинского городского бора, которую чиновники объясняют необходимостью строительства хирургического центра областной детской клинической больницы.

«Чиновники думают, что будущая вырубка челябинского бора – неизбежный факт. Что они все приняли, все утвердили. Что теперь там можно все: ведь принятый закон позволяет строить на выделенном участке абсолютно все, что заблагорассудится. Они считают, что боль улеглась. Что жители «съели» и это. И что весь протест закончился в соцсетях, там же и похоронен, – заявили организаторы Марша матерей. – Может, тогда выйти Маршем и дать понять чиновникам, что мы не дадим рубить бор? Маршем матерей, отцов, и всех тех, кто не хочет бежать из Челябинска, кто хочет здесь жить и развиваться, растить детей».

Теперь организаторы намерены провести там же, на пешеходной части улицы Кирова, Марш горожан. Цели – те же. Плюс – на этой акции планируется также выступить против строительства под Челябинской Томинского горно-обогатительного комбината.

Экоактивисты подали заявку на 25 января. Формально они уложились в сроки. Правда, у мэрии остался излюбленный повод для отказа в проведении акций протеста: случайно может оказаться так, что Кировку уже зарезервировали для себя организаторы какого-нибудь массового мероприятия – спортивного или иного плана.

Челябинск, Виктор Елисеев

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