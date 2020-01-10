В Челябинске завалили солью улицы, которые обещали не трогать

В Челябинске дорожники снова нещадно посыпают реагентами городские магистрали.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подрядная организация в очередной раз атаковала химическими реагентами дорожное полотно челябинских улиц. На это пожаловались жители города.

«Несмотря на все уверения в том, что, дескать, с 10 декабря 2019 года реагенты будут использоваться умеренно и в определенных местах («на подъемах, спусках, некоторых перекрестках, путепроводах, в местах коммунальных аварий с изливом воды на проезжую часть, а также на улицах города, где в связи с особенностями рельефа, близости водоемов происходит конденсация и замерзание влаги из воздуха на сухой поверхности дорожного покрытия»), сегодня зачем-то залили всю улицу Агалакова и Гагарина. Зачем? Деньги бюджетные больше не на чем прихватизировать?» – возмутился активист движения «СтопГОК» Василий Московец.

Отметим, что аналогичную ситуацию горожане наблюдали и на других улицах Ленинского района областного центра.

В мэрии действия дорожников объяснили перепадом температур и высокой влажностью, в результате чего на дорогах города образовалась наледь. С нею-то и боролась подрядная организация, а следующим этапом станет механическая уборка «оттаявших» магистралей.

Напомним, с началом снегопадов глава Челябинска Наталья Котова призвала обслуживавшую тогда дороги областного центра компанию «Южуралмост», по возможности, воздержаться от применения при уборке снега реагентов. На протяжении нескольких недель она регулярно возвращалась к этому вопросу на каждом аппаратном совещании, высказывая крайнее недовольство продолжающейся практикой использования технической соли на магистралях.

Но с течением времени запал чиновницы стал пропадать. 31 декабря прошлого года у компании «Юралмост» закончился контракт на содержание городских дорог. Из-за претензий ФАС мэрия не смогла выбрать нового подрядчика, и пока прежнего подрядчика заменили «Стройтех» и «Строймеханизация», обслуживающие второстепенные дороги. Правда, реагентов на дорогах после этого меньше не стало.

Челябинск, Виктор Елисеев

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