Из мэрии Челябинска уволились еще два начальника управления

Наталья Котова уволила еще двух высокопоставленных чиновников челябинской администрации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с сегодняшнего дня по собственному желанию уволен начальник управления информатизации мэрии Челябинска Виталий Некрасов, его обязанности временно будет исполнять Алексей Якучик, ранее занимавший должность начальника отдела. Об этом сообщила мэр города Наталья Котова.

Кроме того, подал в отставку управляющий делами администрации города Игорь Виноградов. Его полномочия временно исполняет Денис Мешавкин (работал заместителем управляющего делами).

Напомним, на минувшей неделе также стало известно об увольнении председателя комитета градостроительства и архитектуры города Сергея Репринцева. Он также покидает мэрию сегодня, 13 января. Его обязанности будет исполнять Сергей Самсонов, ранее работавший зампредом комитета.

Кстати, обновление руководящих постов проходит не только в городской администрации. Так, руководство регионального ГУ МЧС сообщило городским властям о том, что начальником отдела государственного пожарного надзора Челябинска назначен подполковник Андрей Окороков. В работе в новой должности он приступил с начала 2020 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.01.20

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