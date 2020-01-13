Челябинцам рассказали, куда можно сдать новогодние елки

В Челябинске стартует акция «Елки – не палки».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 14 января, с 11:00 до 20:00 горожане смогут принести уже ненужные новогодние деревья на точки приема, размещенные во всех районах города.

Перечень пунктов, который обновляется в режиме онлайн, уже нанесен на карту. Все сдаваемые елки должны быть полностью очищены от мишуры и прочей праздничной атрибутики.

«Мы приглашаем к участию в акции всех жителей города Челябинска, управляющие компании, которые готовы подключиться к сбору елок. Силами регионального оператора все деревья будут доставлены на участок для переработки. Это очень хорошая инициатива, в этом году создано более двух десятков точек сбора, на следующий год мы надеемся, что сделаем акцию более масштабной», – отметил заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

Горожане, которые не смогут сдать деревья во вторник, 14 января, получат возможность сделать это в выходные, 18 и 19 января, время работы с 11:00 до 20:00. Кроме того, возможно, будет организованы точки ежедневного приема до конца января, отмечает руководитель организации «Сделаем» Дмитрий Закарлюкин.

«Собранные деревья будут подроблены в щепу и использованы для подстилок животным в приютах, а также для организации клумб, газонов и экотроп. Елки не попадут на свалки, сам Челябинск станет чище, а акция в очередной раз напомнит жителям о необходимости формирования экологической культуры», – добавляет Дмитрий Закарлюкин.

Все желающие стать волонтерами акции «Елки – не палки», могут подать заявку на странице организации «Сделаем» во «Вконтакте». Форма для регистрации волонтеров здесь.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.01.20

Из мэрии Челябинска уволились еще два начальника управления. / Заколдованный рейс: в челябинском аэропорту уточнили ситуацию с отложенным рейсом в Москву. / В Челябинске в очередной раз отменили рейс в Москву. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»