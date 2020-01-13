Житель России сбежал от жены в лес. Вернули силой

После ссоры с женой житель России решил уйти жить в лес.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», драматичная история развивалась в минувшие новогодние каникулы. О ней рассказал telegram-канал «Плохие новости 18+».

42-летний мужчина поссорился с женой 4 января. Вспылив, он ушел из дома. Чтобы провериться и восстановить душевное здоровье, он направился в расположенный неподалеку от его многоэтажки национальный парк «Лосиный остров». Но его отсутствие затянулось.

«Сначала супруга не очень тревожилась за жизнь и здоровье своего благоверного. Но на третий день женское сердце не выдержало одинокой жизни, и дама сообщила в полицию о пропаже мужа. Начались поиски, осложнявшиеся, правда, одним фактом – женщина не принесла ни одного фото», – пишут авторы канала.

Следуя логике поиска, подключившиеся к мероприятиям спасатели обратились к местному егерю. Мужчина оказался с компанией: праздники он отмечал с приятелем. Оба вполне искренне сообщили, что никого, кроме них самих, не видели. Сотрудники МЧС углубились в лес, лесник же с товарищем продолжили выпивать и закусывать.

Лишь через пять часов жена «потеряшки» передала поисковой группе единственное фото мужчины. Каково же было удивление спасателей, когда на снимке они узнали того самого «приятеля», который вместе с егерем заверял, что никого из посторонних им на глаза не попадался.

Вернувшись к леснику, спасатели обнаружили мужчин уже вполне дошедшими до кондиции. «Беглец сжимал в руках бутылку коньяка и кричал, что не хочет возвращаться домой и остается жить в лесу. Его кое-как успокоили и, всхлипывающего, отвели к жене», – заканчивают рассказ авторы telegram-канала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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