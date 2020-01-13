В Челябинске будут организованы шесть крещенских купелей

В Челябинске официально откроют шесть крещенских купелей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», купели начнут работу в ночь на 19 января, когда православные празднуют Крещение Господне. Об этом сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

В нынешнем году две купели будут действовать в Центральном районе – на Шершневском водохранилище, одну – в Ленинском районе на озере Смолино, одну – в Советском районе в «Смолино-парке», две – в Тракторозаводском районе на Первом озере.

Купели будут работать с 22 часов 18 января до 17 часов 19 января. У каждой купели организуют дежурство скорой медицинской помощи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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