В Челябинске от неизвестной кишечной инфекции пострадали пятеро дошкольников

Власти Челябинска рассказали о подробностях заболевания воспитанников детского сада №444.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», симптомы отравления появились у воспитанников детского сада №444 в пятницу, 10 января. Об этом сообщила начальник управления здравоохранения Челябинска Наталья Горлова.

У пяти дошкольников началась рвота. После госпитализации медики поставили детям диагноз «острый гастроэнтерит». По предварительным данным, речь идет об острой вирусной кишечной инфекции. Уже в субботу, 11 января, в учреждении работали специалисты управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

Все помещения групп детского сада прошли санитарную обработку. По словам Натальи Горловой, на сегодня никакой опасности посещение учреждения для детей не представляет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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