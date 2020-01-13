Организатор бойни не рок-фестивале «Торнадо» не смог выйти из колонии

Вступило в силу решение суда об отказе в замене неотбытого срока на принудительные работы Александру Гирю, признанному виновным в организации бойни на рок-фестивале «Торнадо».

Как уже сообщал «Новый День», рок-фестиваль прошел в конце августа 2010 года на территории детского лагеря в Миассе. Согласно материалам дела, в первый день мероприятия у хозяина местной шашлычной Роберта Назаряна и его знакомого из Челябинска Александра Гиря произошел конфликт в летнем кафе с нетрезвой компанией посетителей фестиваля.

Оба предпринимателя, по данным следователей, имели связи в околокриминальных кругах Южного Урала. Через своих приятелей они собрали несколько десятков молодых людей, которые 29 августа, вооружившись палками, битами, арматурой и травматическим оружием, ворвались на площадку «Тронадо» и начали избивать всех, кто попадался под руку: пострадали десятки посетителей фестиваля.

В 2012-2014 годах Челябинский облсуд вынес приговор 12 участникам и 4 организаторам расправы. Александр Гирь скрылся от правоохранителей и в течение пяти лет находился в международном розыске. В июне 2016 года его задержали в столичном аэропорту Шереметьево, после чего расследование уголовного дела возобновили.

Расследование дела длилось еще год. В июне 2017 года началось рассмотрение дела в суде. После более чем годового процесса бизнесмен был признан виновным и приговорен к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда. 19 марта прошлого года Верховный Суд Российской Федерации признал законным и обоснованным приговор в отношении Александра Гиря, вынесенный Челябинским областным судом 5 сентября 2018-го.

Осенью прошлого года заключенный обратился в Копейский городской суд с просьбой заменить неотбытый срок принудительными работами. Однако прокурор, ссылаясь особенности личности осужденного, а также его поведение в местах лишения свободы, заявил об отсутствии законных оснований для смягчения наказания. Суд с мнением прокурора согласился.

Гирь и его адвокат подали апелляцию на решение в Челябинский областной суд. Жалобу апелляционная инстанция рассмотрела в минувшую пятницу. «Челябинский областной суд оставил без изменения постановление Копейского городского суда Челябинской области от 30 октября 2019 года, которым отказано в удовлетворении ходатайства осужденного Александра Гиря о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы принудительными работами. Суд апелляционной инстанции согласился с выводами городского суда об отсутствии безусловных оснований для удовлетворения заявленного осужденным ходатайства», – сообщили в пресс-службе суда.

Постановление вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.01.20

В Челябинске от неизвестной кишечной инфекции пострадали пятеро дошкольников. / В Челябинске будут организованы шесть крещенских купелей. / Житель России сбежал от жены в лес. Вернули силой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»