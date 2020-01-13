российское информационное агентство 18+

Горздрав 2.0

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 13 января 2020, 17:04 мск

Новости Челябинск

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты

Жителей Копейска возмутило дискриминационное повышение платы за проезд

Жители пригорода Челябинска возмутились очередным повышением платы за проезд со стороны фактических монополистов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 20 января стоимость проезда из расположенного на территории Копейска поселка Старокамышинск до Челябинска в маршрутных такси, следующих по маршрутам №218 «Старокамышинск – Автоцентр» и №370 «Старокамышинск – ЮУрГУ», увеличится до 35 рублей за поездку.

Это известие крайне возмутило жителей поселка. Дело в том, что эти маршруты, фактически, единственная возможность для старокамышинцев добраться до Челябинска на общественном транспорте: интервал движения автобусов организованного ООО «Общественный городской транспорт» маршрута №83 превышает полтора часа.

При этом в экономическую обоснованность очередного повышения стоимости проезда жители поселка не верят. С одной стороны, в последний раз цена проезда на маршрутках была увеличена в сентябре 2018 года. Однако, именно тогда частные перевозчики перешли к фактической дискриминации старокамышинцев: именно для них стоимость одной поездки выросла до 30 рублей. Между тем, цена проезда по Челябинску осталась прежней – 25 рублей. Теперь же старокамышинцы будут платить 35 рублей за поездку, а челябинцы – все те же 25 рублей.

Жители поселка обратились в министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, региональное УФАС и правительство Южного Урала. «Старокамышинск находится в полутора километрах от границы с Челябинском. То есть мы платим на 10 рублей дороже, чем горожане, за это расстояние», – возмущаются старокамышинцы. Авторы обращений просят рассмотреть вопрос ценообразования на маршрутах частных перевозчиков, а также возможность закрыть маршрут № 218 в пользу увеличения автобусов с регулярным расписанием с 6:00 до 22:00 на муниципальном маршруте №83.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.01.20

Без социальных лифтов и новых возможностей для каждого: Счетная палата констатировала провал образовательных проектов. / Мусор, грязные реки и вредные примеси в воздухе: Счетная палата разгромила работу чиновников по нацпроекту «Экология». / Организатор бойни не рок-фестивале «Торнадо» не смог выйти из колонии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,