Жителей Копейска возмутило дискриминационное повышение платы за проезд

Жители пригорода Челябинска возмутились очередным повышением платы за проезд со стороны фактических монополистов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 20 января стоимость проезда из расположенного на территории Копейска поселка Старокамышинск до Челябинска в маршрутных такси, следующих по маршрутам №218 «Старокамышинск – Автоцентр» и №370 «Старокамышинск – ЮУрГУ», увеличится до 35 рублей за поездку.

Это известие крайне возмутило жителей поселка. Дело в том, что эти маршруты, фактически, единственная возможность для старокамышинцев добраться до Челябинска на общественном транспорте: интервал движения автобусов организованного ООО «Общественный городской транспорт» маршрута №83 превышает полтора часа.

При этом в экономическую обоснованность очередного повышения стоимости проезда жители поселка не верят. С одной стороны, в последний раз цена проезда на маршрутках была увеличена в сентябре 2018 года. Однако, именно тогда частные перевозчики перешли к фактической дискриминации старокамышинцев: именно для них стоимость одной поездки выросла до 30 рублей. Между тем, цена проезда по Челябинску осталась прежней – 25 рублей. Теперь же старокамышинцы будут платить 35 рублей за поездку, а челябинцы – все те же 25 рублей.

Жители поселка обратились в министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, региональное УФАС и правительство Южного Урала. «Старокамышинск находится в полутора километрах от границы с Челябинском. То есть мы платим на 10 рублей дороже, чем горожане, за это расстояние», – возмущаются старокамышинцы. Авторы обращений просят рассмотреть вопрос ценообразования на маршрутах частных перевозчиков, а также возможность закрыть маршрут № 218 в пользу увеличения автобусов с регулярным расписанием с 6:00 до 22:00 на муниципальном маршруте №83.

Челябинск, Виктор Елисеев

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