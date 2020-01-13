После скандала с больной ДЦП руководителя реабилитационного центра в Старокамышинске уволят

Южноуральский минсоц обнаружил множество нарушений в работе Копейского реабилитационного центра для людей с умственной отсталостью.

Как уже сообщал «Новый День», министерство социальных отношений Челябинской области рассматривает вопрос о расторжении контракта с директором Копейского реабилитационного центра, расположенного в поселке Старокамышинск. Об этом сообщила глава ведомства Ирина Буторина.

Напомним, учреждение оказалось в центре скандала после того, как депутат Государственной думы, писатель Сергей Шаргунов предал огласке историю одной из подопечных центра – 20-летней девушки с ДЦП, превратившейся за время пребывания в учреждении в живой скелет.

Ссылаясь на тетю жительницы Челябинской области, парламентарий рассказал, что женщину в 2018 году лишили опекунства над девушкой и двумя ее младшим сестрами – якобы из-за попыток женщины выбить у минсоца причитающееся для племянницы жилье. После этого двух младших девочек передали в приемную семью, а старшую – с тяжелой формой ДЦП – в реабилитационный центр.

Женщина продолжает добиваться возврата опеки над родственницами. Когда же она в конце прошлого года увидела старшую из них, то пришла в шок: девушка находилась в состоянии крайнего истощения. Складывалось даже впечатление, что ее морили голодом.

Реакция официальных лиц Челябинской области не заставила себя долго ждать, тем более что все местные СМИ быстро растиражировали историю. При этом, например, уполномоченный по правам человека в Челябинской области Антон Шарпилов заявил, что девушка уже поступила в учреждение с признаками истощения, а детский омбудсмен региона Евгения Майорова сочла необходимым, прежде всего, заявить о нежелании двух младших девочек возвращаться к тетке.

На следующий день дров в разгорающийся скандал добавил пожар в доме женщины, в результате которого погиб ее муж, а дом сгорел дотла. Странное совпадение: в поселок должны были приехать оба уполномоченных, чтобы проверить условия проживания у бывшего опекуна.

Между тем, девушку перевели в паллиативное отделение городской больницы №9. «Ранее в реабилитационном центре объем питания был достаточен для Лизы. Другое дело, что организм не мог усвоить правильно пищу», – рассказала заведующая службой паллиативной помощи детям ГКБ №9 Кира Маляр. По словам медика, девушка поступила с низким весом, а также поражением костного мозга, нервной системы и глотательного синдрома.

При этом, по словам министра социальных отношений области Ирины Буториной, за время пребывания в реабилитационном центре девушка потеряла еще 300 граммов массы тела. «По итогам проверки можно сказать, что врачебному персоналу не хватило компетенций правильно оценить состояние здоровья подопечной, – признала чиновница. – Руководитель учреждения не принял должных усилий, чтобы выстроить работу с медицинскими учреждениями. Рассматривается вопрос о расторжении договора с руководителем данного реабилитационного центра. Есть немало замечаний по выстраиванию индивидуальных программ реабилитации».

По словам главы минсоца, это проблема не только данного учреждения. «У нас никогда не существовало резерва кадров для реабилитационных учреждений. Сейчас мы его будем формировать, потому что важно, чтобы они могли оперативно и адекватно реагировать на состоянии постояльцев. Также мы будем повышать компетенцию руководителей», – заявила Ирина Буторина.

Кроме того, чиновница заявила о грядущей проверке органов опеки Сосновского района. При этом к решению о лишении опекунства претензий у минсоца нет, подчеркнула министр. Но есть вопросы, к предыдущим действиям опеки. «Не увидела работу по сопровождению данной семьи, которую должна вести служба опеки с замещающими семьями, оказывать им поддержку и помощь. Именно данный факт будет проверен. Если в работе по сопровождению обнаружатся пробелы, то будут приняты организационные решения».

Что касается пожара в доме экс-опекуна, у контролирующих органов нет данных о возможной связи трагедии с разгоревшимся скандалом. Так, по словам заместителя начальника ГУ МЧС России по Челябинской области – начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Эдуарда Дорожкина, следов горючих жидкостей на месте пожара не обнаружена. В МЧС склоняются к тому, что причиной возгорания стало короткое замыкание.

Челябинск, Виктор Елисеев

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