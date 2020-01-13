Жители южноуральских деревень уже год отрезаны от райцентра

Жители Аргаяшского района стали заложниками таксистов-частников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже год жители полудюжины деревень Аргаяшского района Челябинской области лишены регулярного автобусного сообщения: с 19 декабря 2019 года отменен регулярный автобусный маршрут №499 «Аргаяш – Яраткулово» в обоих направлениях. Об этом южноуральцы рассказали в социальных сетях, а также в группах, аккумулирующих обращения к губернатору Алексею Текслеру.

В результате от райцентра оказались отрезанными многие села района. По словам жителей деревень, рейсовый автобус, осуществлявший трижды в день пассажирские перевозки, был единственным общественным транспортом, следовавшим в административный центр. Сейчас они вынуждены пользоваться услугами частных перевозчиков, а те работают по звонку и зачастую ради одного пассажира не едут. И жителям таких деревень, как Сагитова, Куйсарино, Курамшина, Крутолапова, Биккулова и ряда других приходится нанимать автомобиль, платить от 200 до 300 рублей, чтобы доехать из села до трассы или до Кулуево. А уже здесь – пересесть в частное такси, чтобы доехать до места назначения. Прои этом таксисты в наиболее откровенных разговорах дают понять: никуда южноуральцы не денутся, а будут и дальше платить сотни рублей за 15-20 километров пути.

По информации регионального миндортранса, областные власти в настоящее время проводят конкурсную процедуру по выбору нового перевозчика, который стал бы работать на маршруте №499. Однако, принесут ли они результат, неизвестно: предыдущий аукцион не состоялся ввиду отсутствия участников, ведь маршрут убыточен.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.01.20

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