Верховный суд частично отменил порядок выборов мэра Челябинска

Верховный Суд признал незаконными критерии отбора кандидатов в мэры Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе политической партии «Яблоко», Верховный суд России признал наличие нарушений в порядке проведения конкурса по выбору мэра Челябинска и отменил решение Челябинского областного суда, который ранее никаких нарушений не усмотрел.

В своем определении Верховный суд указал, что установленные Челябинской городской Думой требования и предпочтения при оценке профессиональных навыков и знаний кандидатов в мэры Челябинска были необъективными и двусмысленными, а порядок и условия предоставления программы социально-экономического развития столицы региона допускал необоснованно широкие пределы усмотрения конкурсной комиссии при отборе кандидатов.

«Верховный суд пришел к выводу о том, что закрепленные в порядке проведения конкурса критерии и оценки кандидатов не отражают показатели, по которым определяются объем и качество необходимых знаний, и отменил принятый гордумой порядок в части данных требований как не создающих условий для замещения должности мэра квалифицированным лицом, чей уровень и качество профессиональной подготовки должны отвечать объективной специфике данной должности», – рассказали в пресс-службе организации.

При этом инициаторы обращения в суд отмечают, что хотя в этот раз в суде обжаловался порядок проведения конкурса, по результатам которого мэром был выбран Владимир Елистратов, те же требования и критерии оценки к кандидатам применялись в конкурсе, победителем которого стала действующий мэр Наталья Котова. Аналогичный порядок применялся и в других конкурсах по выбору всех глав городов и районов Челябинской области, поскольку одно из признанных незаконным положений порядка дословно воспроизводит областной закон «О требованиях к уровню профессионального образования, профессиональным знаниям и навыкам, глав местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области».

На основании выводов Верховного суда представители оппозиции уже обратились в Законодательное собрание Челябинской области с требованием приведения в соответствие указанного закона выводам Верховного суда, а также разослало обращения во все представительные органы муниципальных образований Южного Урала для аналогичных действий в отношении принятых ими нормативно правовых актов, устанавливающих порядок проведения конкурса по выбору главы городского округа или муниципального района.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.01.20

Жители южноуральских деревень уже год отрезаны от райцентра. / «Хуже некуда…»: в Госдуме раскритиковали приватизационные планы правительства РФ. / После скандала с больной ДЦП руководителя реабилитационного центра в Старокамышинске уволят. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»