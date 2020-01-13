300 дней губернатора Текслера: невыполненные обещания и тени прошлого

13 января исполнилось 300 дней с момента вступления в должность главы Челябинской области Алексея Текслера. Несмотря на то, что более половины этого срока он провел в статусе временно исполняющего обязанности губернатора, Текслер с самого начала обладал полным набором полномочий, да и исход сентябрьских выборов в регионе не вызвал ни у кого сомнения еще в марте прошлого года, то есть сразу после назначения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 300-ый день Алексея Текслера в роли главы Южного Урала совпал с Днем российской прессы. На устроенном в честь этого события приеме журналистов губернатор назвал себя полноправным участником формирования информационной повестки, отметив, что сегодня особую роль играют социальные медиа. Стоит отметить, что Текслер стал первым главой Челябинской области, «вышедшим» в соцсети. В то время как другие губернаторы уже вовсю присутствовали в Facebook, Instagram и «ВКонтакте», южноуральские чиновники продолжали работать по старинке, общаясь с народом исключительно через официальные СМИ.

Текслер, переняв опыт более продвинутых коллег, завел странички в соцсетях и начал проводить приемы граждан на местах. Общество новые правила игры приняло с воодушевлением. И пока не потерявшие веру в доброго правителя южноуральцы через Instagram и «ВКонтакте» заваливают губернатора просьбами навести порядок в их собственном дворе или разобраться с местечковыми царьками, в альтернативном Telegram инсайдеры и аналитики всех мастей подводят итоги его деятельности, анализируют его бэкграунд и пытаются просчитать фьючерсы.

Например, telegram-канал «Челябинский Недострой» напоминает, что свой счастливый билет сегодняшний губернатор и Челябинской области вытянул, учась в Норильском индустриальном институте, где он познакомился с нынешним министром энергетики РФ Александром Новаком. Считается, что именно Новаку Текслер обязан своей карьерой: от скромного экономиста в штате Норильского горно-металлургического комбината до сити-менеджера Норильска, коим он стал в 2008 году.

Правда, продержался на этой должности всего около года и ушел в отставку с формулировкой «по собственному желанию в связи с личными обстоятельствами». Его уход совпал с обращением норильчан к тогдашнему президенту Дмитрию Медведеву (под письмом подписались несколько десятков тысяч человек). «Жители Норильска привели конкретные цифры, доказывающие, что в городе настоящая экологическая и социальная катастрофа. Онкологические заболевания развивались у норильчан более чем в полтора раза чаще, чем в среднем по России, а у жителей центрального района города почти в три раза», – пишет telegram-канал «Челябинский Недострой», отмечая, что в такой ситуации в городе в целях «оптимизации» закрыли оздоровительно-профилактический комплекс «Валек», который якобы не пользовался спросом. Кроме того, в Норильске возникла проблема обеспечения квалифицированными кадрами по основным профессиям, «так как все, кто мог, старались покинуть город», а почти 35 тысяч пенсионеров оказались за чертой бедности.

На помощь отставному сити-менеджеру и будущему губернатору вновь пришел старый друг: в последующие 4 года Текслер проходит путь от гендиректора АО «ГМК» «Казахалтын» (в этот период разгорелся скандал с приобретением контрольного пакета акций KazakhGold Group – прокуратуре Казахстана не понравился ход сделки, даже уголовное дело возбудили) до сотрудника министерства энергетики РФ и попадания в список 50 богатейших чиновников России по версии Форбс 2014 года ( 29 место с годовым доходом 250 млн рублей, 2 автомобилями и 7 объектами недвижимости).

Еще 5 лет Алексей Текслер курировал многие финансово впечатляющие проекты, включая поставки нефти и строительство крымского энергомоста, «засветился» в деле Улюкаева и накопил ряд вопросов к своей персоне, в том числе и со стороны правоохранительных органов.

Так что его назначение главой Челябинской области некоторые расценили, скорее, как ссылку. Другие увидели в этом шанс поправить репутацию в определенных кругах: именно Алексей Леонидович в должности замминистра курировал вопросы передачи Коркинского угольного разреза Челябинского угольного бассейна Русской медной компании (РМК), и теперь ему предоставили возможность войти в историю как принявшему «окончательно решение» вопроса Томинского ГОКа.

И, похоже, что Алексей Леонидович, этот вопрос таки решил. Что еще ему удалось решить за 300 дней?

Telegram-канал «Город Че» включил в топ удачных решений Текслера:

1. Увольнение Елистратова, Редина, Тефтелева.

2. Включение области в налоговый режим с 2020 года по самозанятым.

3. Назначение заместителем губернатора по социальной политике Гехт (учитывая, что именно она активно проводила оптимизацию социальной сферы, действительно, трудно было найти более подходящего человека для преодоления последствий этой оптимизации – прим. РИА «Новый День»).

4. Назначение уполномоченного по правам ребенка в лице Майоровой.

5. Снижение транспортного налога.

6. Увеличение темпов дорожных работ и ужесточение контроля.

7. Назначение адекватного и современного реалиям куратора внутренней политики в лице Векшина.

8. Возобновление работы санавиации.

Топ невыполненных обещаний Текслера от того же telegram-канала выглядит гораздо внушительней:

«1. Вернуть прямые выборы глав городов – проходят дальше «конкурсы», которые – по сути – являются назначениями: Челябинск, Копейск, Златоуст, Троицк и тд.

2. Ввести пост Уполномоченного по защите прав инвалидов и пенсионеров. Не выполнено. Даже не внесен законопроект в ЗСО.

3. Решить транспортную проблему Че и пригородов. Убрали маршрутки, людям просто стало не уехать.

4. Формирование новой команды и назначение по принципу профессионализма: 80% переназначены из команды Дубровского. Назначения на многие должности вызывают шок у населения и элит. Самое неудачное назначение – Уполномоченного по правам человека. Человек без образования, опыта, неизвестен даже в элитах и журналисткой среде. После публикаций про Шаля возникает вопрос – с кем «дружит» Шарпилов? Готовится иск в суд на отмену постановления ЗСО.

5. Решить вопрос образования и медицины. Улучшений в медицине не происходит, вертолет работает только после звонка высшим должностным лицам, первичная помощь так и остается недоступна.

В образовании продолжаются странные назначения. Скандал со школой в Златоусте и ФСИН – логичен. Если директор – депутат от «ЕР», то никто не слышит возмущения родителей на то, что он увольняет по жетскачу неугодных учителей, выживает бухгалтера и назначает замдиректора по воспитательной работе сотрудника ФСИН. Ну, да – зэки и школьники – совсем один контингент.

6. Поддержка малого бизнеса, снижение коррупции: продолжилась практика «огромных» тендеров, например, в Челябинске тендер на дороги составил 3 млрд, что недоступно большинству местных бизнесменов (после вмешательства ФАС тендер разбили на несколько частей – прим. РИА «Новый День»).

7. Не решил проблему обманутых плательщиков «Челябэнергосбыта». Текслер, будучи первым замминистра энергетики, переводил жителей Че от «Энергосбыта» в МРСК. В итоге те, кто заранее оплатили электричество, положили эти деньги в карман какому-то дяде. Суммы небольшие – от 300 до 3000 на каждого жителя, но в итоге-то порядка 500 млн, и пострадали самые дисциплинированные плательщики и самые незащищенные слои населения.

8. Обещал побеждать на «конкурентных» выборах.

9. Обещал учитывать мнение населения и элит: выборы в Гордуму показали, что мнение партий, бизнеса и простых жителей неважно.

10. Заменить траты на пиар реальными действиями власти».

Даже при таком раскладе будущее челябинского губернатора представляется весьма туманным, тем более, что инсайдеры все чаще говорят о недовольстве Кремля главой Южного Урала: дескать, отчеты пишет блестящие, а реальная ситуация в регионе почему-то не улучшается. И словно в подтверждении этих разговоров на днях в telegram-канале «Незыгарь», который считают проектом Кремля, появилась любопытная информация о ФГБУ «Российское энергетическое агентство», которое в бытность замминистра энергетики курировал Текслер, о строительстве крымского энергомоста, о том самом скандале с KazakhGold и об оффшорах.

Напомним, что недружественный интерес федеральных медиа к предыдущему губернатору Челябинской области Борису Дубровскому тоже начался с информации об оффшорах, правда, произошло это через 2 с лишним года после назначения.

Челябинск, Игорь Юров

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