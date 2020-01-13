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Понедельник, 13 января 2020, 20:10 мск

Новости Челябинск

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Житель Южного Урала заживо сжег пенсионерку, сочтя ее ведьмой

Южноуралец устроил аутодафе пожилой соседке, приняв ее за ведьму.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, 34-летний местный житель будет направлен на принудительное лечение в специализированную психиатрическую клинику после того, как жестоко расправился со своей 83-летней соседкой.

Трагедия произошла 7 апреля 2018 года в селе Алабуга Краснормейского района. Мужчина давно считал, что бабушка – ведьма. Вечером того весеннего дня он решил расправиться с пенсионеркой. Он наполнил стеклянную банку бензином, поджег и бросил в окно соседского дома. Женщина не смогла выбраться из горящего здания и погибла в пламени. Материальный ущерб впоследствии оценили в более чем 600 тысяч рублей.

Кроме того, оказалось, что ранее южноуралец грозился убить своего земляка.

Однако, уголовную ответственность мужчина не понесет. «Согласно заключению комиссии экспертов амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы на момент совершения запрещенных уголовным законом деяний и в настоящее время подсудимый страдает хроническим психическим расстройством, которое исключает его вменяемость, поэтому на основании статьи 21 УК РФ он освобожден от уголовной ответственности», – рассказали в пресс-службе Челябинского областного суда.

Вместе с тем, медики сочли, что южноуралец представляет опасность для себя и окружающих. Поэтому суд направил его на принудительное лечение в психиатрической клинике.

Челябинск, Виктор Елисеев

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