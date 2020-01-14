Ремонт дорог Челябинска могут отдать компаниям, не выполнившим обязательства в прошлом году

Победителями аукционов по ремонту дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Челябинске стали компании, едва не сорвавшие выполнение работ в прошлом году.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, победителями аукционов по выполнению работ по ремонту магистралей областного центра в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стали компании ЯКК и «Нижавтодорстрой». Обе фирмы уже засветились в Челябинске ранее, причем показали себя, мягко говоря, не с лучшей стороны.

Так, результатом реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Челябинске в 2019 году стал колоссальный ущерб для городской казны – более 56 миллионов рублей. Такую сумму озвучили в главном контрольном управлении (ГКУ) региона после проверки, проведенной по обращению общественников.

«К сожалению, этот итог был вполне ожидаем. Проблемы с реализацией нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» возникли еще на этапе формирования конкурсной документации в 2019 году. Тогда из-за безответственного участника, компании «ЯКК», предоставившей недействительную банковскую гарантию, приоритетный проект едва не забуксовал. В результате содержанием улично-дорожной сети Челябинска в 2019 году занялся ООО «Нижавтодорстрой», который также не отличился добросовестностью, продемонстрировав вопиющую халатность и формальный подход к качеству работ», – напоминает эксперт общественной организации Олег Гудимов.

После обращения общественников инспекторы ГКУ подняли все данные – от контрактов до общих журналов, где фиксируются все выполненные работы. Серьезные вопросы возникли к «чистоте» документации. «Большая часть записей о технологической последовательности выполнения работ, результатах и устранении нарушений либо отсутствует, либо не соответствует действительности, либо выполнена формально. Также есть предположение о подлоге документов по поставке битума из Нижнего Новгорода. Как результат – десятки нарушений со стороны «Нижавтодорстроя», расплачиваться за которые будет город», – возмущаются представители общественной организации.

Ситуацию усугубило безразличное отношение заказчика: в ходе проверки ГКУ выяснилось, что все это время управление дорожного хозяйства фактически не контролировало процесс. В девяти из 10 случаев он был пущен на самотек, при этом стоимость работ завышена практически на всех технологических этапах – от срезки асфальта до нанесения разметки.

«Неудивительно, что без должного контроля в документации подрядчика творился хаос. Неразбериха в сметах и ведомостях дает возможность для подтасовки данных под личные интересы. Мы настаиваем на том, чтобы заказчик передал всю информацию о выявленных нарушениях в правоохранительные органы», – заявили общественники.

При этом ущерб в 56 миллионов рублей – не предел. Как следует из акта ГКУ, он может еще возрасти, поскольку город уже принял и оплатил более двух тысяч колец для колодцев, фактически не установленных подрядчиком. Не обошлось и без традиционных попыток сэкономить: на Новоградском проспекте подрядчик вновь занизил верхний слой асфальта, как ранее это произошло на Университетской набережной. Тогда благодаря своевременному вмешательству экспертов, которые и выявили нарушение, работы были переделаны в рамках гарантийных обязательств.

«Все эти ошибки прошлых лет необходимо учесть сейчас при поиске подрядчиков на новый дорожный сезон», – настаивают представители общественной организации. Однако, чаяния общественников, похоже, не сбудутся. Так, по данным ОНФ, два из трех аукционов на ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020-м году выиграли «старые знакомые»: контракт стоимостью без малого 255 миллионов рублей выиграла компания «Нижавтодорстрой», снизив начальную цену на 14 миллионов рублей, контракт на 202 миллиона рублей – фирма «ЯКК», снизившая стоимость работ на 10,5 миллионов рублей.

Кому достанется третий лот – с начальной стоимостью в 238 миллионов рублей – пока неизвестно.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.01.20

А нет ли у вас другого глобуса? Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников». / 300 дней губернатора Текслера: невыполненные обещания и тени прошлого. / Житель Южного Урала заживо сжег пенсионерку, сочтя ее ведьмой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»