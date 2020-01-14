В Челябинске зафиксировали превышение ПДК аммиака на 50 процентов

Роспотребнадзор зафиксировал существенное превышение ПДК аммиака в атмосфере Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, на территории города Челябинска с 17:00 часов 5 января до 19:00 часов 12 января в приземном слое атмосферы областного центра наблюдались метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области, в рамках социально-гигиенического мониторинга силами Испытательного лабораторного Центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» 10, 11, 12, января выполнены лабораторные исследования атмосферного воздуха на стационарном посту по адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, 73 по определению максимально разовых и среднесуточных концентраций 7-ми загрязняющих веществ: оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, сероводорода, взвешенных веществ, аммиака.

В отобранных пробах превышение гигиенических нормативов регистрировалось 10 января по содержанию аммиака на уровне 1,5 ПДК.

Челябинск, Виктор Елисеев

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