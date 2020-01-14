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Вторник, 14 января 2020, 11:20 мск

Новости Челябинск

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В Челябинске объяснили, почему позеленел снег

В Челябинске нашли причину зеленого снега.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», позеленевшие сугробы были обнаружены накануне на въезде в город со стороны Екатеринбурга. На место выехала комиссия регионального министерства экологии.

Виновник найден: Челябинский гранитный карьер добывает по близости гранитную крошку. Очевидно, пыль разлетелась по округе во время очередного взрыва.

Угрозу для человека зеленые осадки не представляют, утверждают чиновники. Однако обещают разместить рядом с карьером передвижную лабораторию для проведения замеров воздуха и, возможно, привлекут руководство предприятия к ответственности, так как пыль не должна разлетаться за пределы санитарной зоны.

Челябинск, Павел Зварзин

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