Южноуральцы массово жалуются на грязную воду в кранах

Жителей Челябинска и пригородов обеспокоила грязная вода, льющаяся из водопроводных кранов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблемой грязной воды в водопроводе южноуральцев занялась специальная комиссия. Об этом сообщили сегодня представители МУП ПОВВ, ответственного за водоснабжение Челябинска и Копейска.

Напомним, на грязную воду в кранах челябинцы начали жаловаться на днях в социальных сетях. О проблеме сообщили жители Ленинского района областного центра.

По словам горожан, грязная вода пошла из водопроводных кранов в начале января. Челябинцы возмущены, так как ни пить, такую воду, ни мыться ею они не решаются. Южноуральцев беспокоит цвет воды – мутно-бурый, с явно видимой взвесью посторонних частиц.

При этом в МУП ПОВВ заверяют, что вода, поступающая в многоквартирные дома из водопровода, чистая. По всей видимости, загрязняется она уже во внутридомовых коммуникациях. Сейчас сотрудники предприятия выезжают на вызовы горожан (заявки на проверку принимает диспетчерская служба водоканала в круглосуточном режиме по телефону: 214-00-14). Водопроводчики уже заметили, что грязная вода идет только из кранов для горячей воды.

Впрочем, прояснить ситуацию это предположение пока не может. Ведь, как замечают в самом ПОВВ, как правило, подогревается воды уже «на границе» с домом. С чем же связана массовость обращений горожан?

Кроме того, о грязной воде в кранах заявили и жители Копейска. Причем они также говорят, что меняет цвет именно горячая вода. Так, жители копейского поселка Старокамышинск также заметили изменение цвета в начале января. Причем до этого копейчане отмечали падение температуры горячей воды. А через некоторое время заметили, что периодически вода, льющаяся из «горячего» крана, приобретает ржаво-грязный цвет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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