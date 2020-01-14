В УФАС признали обоснованным дискриминационное повышение стоимости проезда из Копейска в Челябинск

Антимонопольщики заявили, что разница в оплате проезда на одном и том же маршруте для жителей Челябинска и пригорода экономически обоснована.

Как сообщал ранее «Новый День», с 20 января стоимость проезда из расположенного на территории Копейска поселка Старокамышинск до Челябинска в маршрутных такси, следующих по маршрутам №218 «Старокамышинск – Автоцентр» и №370 «Старокамышинск – ЮУрГУ», увеличится до 35 рублей за поездку.

Это известие крайне возмутило жителей поселка. Дело в том, что эти маршруты, фактически, единственная возможность для старокамышинцев добраться до Челябинска на общественном транспорте: интервал движения автобусов организованного ООО «Общественный городской транспорт» маршрута №83 превышает полтора часа.

При этом в экономическую обоснованность очередного повышения стоимости проезда жители поселка не верят. С одной стороны, в последний раз цена проезда на маршрутках была увеличена в сентябре 2018 года. Однако, именно тогда частные перевозчики перешли к фактической дискриминации старокамышинцев: именно для них стоимость одной поездки выросла до 30 рублей. Между тем, цена проезда по Челябинску осталась прежней – 25 рублей. Теперь же старокамышинцы будут платить 35 рублей за поездку, а челябинцы – все те же 25 рублей.

Жители поселка обратились в министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, региональное УФАС и правительство Южного Урала. «Старокамышинск находится в полутора километрах от границы с Челябинском. То есть мы платим на 10 рублей дороже, чем горожане, за это расстояние», – возмущаются старокамышинцы.

Однако, в антимонопольной службе не согласились с позицией южноуральцев. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в Челябинское УФАС России поступило около 50 заявлений на повышение стоимости проезда из поселка Старокамышинска в Челябинск. Правда, пока там речь шла лишь о повышении стоимости проезда на маршруте №218.

«Антимонопольная служба в подобных случаях изучает экономические причины, логистическую составляющую, а также иные факторы, влияющие на стоимость проезда. При этом проводится сравнительный анализ цен на аналогичных маршрутах в других муниципальных образованиях», – пояснили в пресс-службе антимонопольного органа.

По всей видимости, изучив все перечисленные стороны, в ведомстве пришли к выводу, что планируемое увеличение цены вызвано объективными экономическими причинами, связанными с ростом затрат на топливо и обслуживание автотранспорта, и сопоставимо со стоимостью проезда на подобных маршрутах в Челябинск из других муниципальных образований региона.

Правда, в таком случае возникает вопрос: почему эта «экономическая обоснованность» действует лишь для пригорода Челябинска? Ведь, к примеру, тот же 218-й маршрут проезжает по территории Копейского городского округа всего полтора километра. После чего автобус едет практически через весь Челябинск, начиная с поселка Сухомесово в Ленинском районе и заканчивая автоцентром в Курчатовском районе областного центра. Но стоимость проезда по Челябинску остается прежней.

Челябинск, Виктор Елисеев

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