Петарда рванула в руках у 10-летнего южноуральца

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту получения травм 10-летним ребенком.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, днем 13 января в больницу из поселка Красногорский Еманжелинского района доставлен 10-летний мальчик с травмой руки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). По предварительным данным, мальчик купил в торговом павильоне петарды. После того, как он поджег петарду, она взорвалась у него в руке.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела взято на контроль и.о. руководителя следственного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.01.20

В УФАС признали обоснованным дискриминационное повышение стоимости проезда из Копейска в Челябинск. / Полиция заинтересовалась главой Калининского района Челябинска. / Южноуральцы массово жалуются на грязную воду в кранах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»