В Челябинской области получил срок пассажир, избивший проводника поезда

В Челябинской области осужден мужчина, обвиняемый в хулиганстве в пассажирском поезде, а также нанесении побоев проводнику поезда.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, 53-летний мужчина признан виновным в хулиганстве, связанном с сопротивлением лицу, пресекающему нарушение общественного порядка, а также нанесении побоев.

Установлено, что ночью 4 июля 2019 года в пассажирском поезде сообщением «Нижневартовск-Адлер» на участке железнодорожного пути от станции Челябинск-Главный до станции Троицк Южно-Уральской железной дороги мужчина публично в присутствии пассажиров поезда распивал спиртные напитки, громко выражался грубой нецензурной бранью, на замечания пассажиров поезда и сотрудников поездной бригады не реагировал. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, беспричинно ходил по вагону, шумел и мешал отдыху пассажиров, курил в тамбуре.

Проводник поезда попытался урезонить буяна, сделал ему замечание и предложил проследовать в вагон на свое место. В ответ неадекватный пассажир несколько раз ударил проводника в область головы.

Суд приговорил дебошира к 2 годам 1 месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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