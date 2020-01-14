На Южном Урале зафиксировали постновогодний скачок заболеваемости ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ в Челябинской области выросла на 17%.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, в настоящее время ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями в регионе оценивается как не эпидемическая.

За вторую неделю 2020 года зарегистрировано 13925 случаев ОРВИ и гриппа, показатель составил 42,5 на 10 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели на 17%. Уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 31,4% по всем возрастным группам.

В Челябинске зарегистрировано 6970 случаев ОРВИ, показатель составил 58 на 100 тысяч человек, уровень заболеваемости ниже порога на 29%.

Заболеваемость обусловлена преимущественно циркуляцией возбудителей ОРЗ «негриппозной» этиологии – вирусами респираторно-синцитиальной инфекции, парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекций, однако в течение последних недель в области выявлялись случаи гриппа.

Традиционно после новогодних каникул в связи с формированием организованных коллективов и возобновлением учебного процесса в школах прогнозируется рост заболеваемости острой респираторной патологией, в том числе гриппом.

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области рекомендует руководителям образовательных организаций при возобновлении учебного процесса после каникул принять меры по недопущению заноса инфекционных заболеваний в школы, в том числе организовать проведение «утреннего фильтра» и отстранять от занятий детей с признаками ОРВИ.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.01.20

«Не будет мирного транзита власти». Зюганов снова настаивает на встрече с Путиным. / «Знаю, часто возникают споры с правительством…»: Путин отдал контроль над нацпроектами Кудрину. / В Челябинской области получил срок пассажир, избивший проводника поезда. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»