Зажало между контейнерами: в Магнитогорске погиб рабочий мусорного полигона

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти рабочего на полигоне ТБО.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, 25-летний рабочий полигона ТБО в Магнитогорске погиб в конце прошлой недели.

По данному факту организована доследственная проверка.

По предварительной информации, мужчина получил смертельные травмы при движении мусоровоза. Как уточняет «Верстов.Инфо», молодого человека зажало между контейнерами на мусоросортировочном комплексе.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе выполнение на предприятии требований обеспечения техники безопасности при производстве работ. Проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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