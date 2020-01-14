В Челябинске в суд направили уголовное дело в отношении главного судебного пристава одного из районов

В Челябинске будут судить начальника отдела судебных приставов, за 70 тысяч рублей закрывшего глаза на исполнительное производство.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника Курчатовского районного отдела службы судебных приставов (Челябинск), обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.

По данным следствия, в период 2015-2017 годов высокопоставленный чиновник получил от челябинки в общей сложности 70 тысяч рублей за непринятие мер для взыскания средств по исполнительному производству.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые совместно сотрудниками собственной безопасности региональной службы судебных приставов, осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.01.20

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