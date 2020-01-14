Работница клининговой компании накопила в своей квартире четыре самосвала мусора

Жительница Курчатовского района Челябинска превратила свою квартиру в филиал городской свалки.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении ФССП по Челябинской области, работница клининговой компании, убирающая один из магазинов продуктовой сети, превратила жизнь соседей в кошмар. Гнилостный запах и насекомые, активно осваивающие соседские квадратные метры, побудили одну из жительниц подъезда через суд обязать соседку привести свою квартиру в порядок.

«Но меры принудительного исполнения в виде исполнительского сбора, требований судебного пристава и назначения административных штрафов за их неисполнение не дали результата. Женщина, к слову, всегда опрятно одетая, но с характерным запахом, исправно являлась по повесткам в отдел, объясняя свое бездействие по освобождению квартиры от хлама отсутствием времени и усталостью, которая у него возникает в связи с ее работой. Пришлось привлекать подрядчика, заключать с ним договор и в принудительном порядке освобождать квартиру от нечистот», – рассказали в УФССП.

На кухне борцы с мусором обнаружили три холодильника, заполненные сгнившими продуктами. Всего было вывезено четыре самосвала мусора. Люди работали в противогазах – настолько чудовищен и невыносим был воздух в квартире. Среди хлама, кишевшего насекомыми и их личинками, нашлись истлевшие останки кошек, еще четверо жили вместе со своей хозяйкой. Двое животных были явно больны и очень истощены, двое – в удовлетворительном состоянии. Кошек на время уборки взяла к себе соседка, затем их забрали волонтеры-зоозащитники.

Хозяйке квартиры оставили часть пригодной для использования мебели, бытовой техники и одежды.

На днях собственница квартиры явилась к судебному приставу и выразила недовольство проведенной работой, а также вторжением в ее комфортное пространство, хотя о пространстве там вообще речи не шло – все помещениях квартиры были забиты мусором. «Даже спального места у женщины как такового не было, – говорят в ведомстве. – Не исключено, что на освободившиеся места уже в ближайшее время она будет вновь носить нужные, на ее взгляд, вещи с ближайших площадок сбора бытовых отходов.

Данное исполнительное производство на основании акта о проведенных исполнительных действиях окончено фактическим исполнением, но в случае дальнейшего захламления квартиры собственницей ее соседка-взыскатель сможет вновь обратиться в отдел судебных приставов. Исполнительное производство будет возобновлено, исполнение судебного акта будет проведено в соответствии с действующим законодательством».

Челябинск, Павел Зварзрн

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