Роспотребнадзор: причиной заболевания детсадовцев в Челябинске стал норовирус

Медики рассказали, что свалило воспитанников детского сада в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, ведомство продолжает санитарно-эпидемиологическое расследование по регистрации заболеваний ОКИ неустановленной этиологии среди детей, посещающих МБДОУ «Детский сад №444 Челябинска».

Напомним, дети пожаловались на недомогание в минувшую пятницу. У воспитанников детского сада ухудшилось самочувствие и началась рвота.

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 14 января зарегистрировано 7 заболевших. Все – дети из разных групп. Госпитализированных нет, дети пролечиваются амбулаторно. У всех заболевших детей заболевание протекает в легкой степени тяжести.

«Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области в ходе эпидемиологического расследования по случаям заболевания острой кишечной инфекцией среди детей МБДОУ «ДС № 444 Челябинска» установлено, что причиной заболевания явился норовирус 2 генотипа, который был выявлен от заболевших детей и сотрудника пищеблока», – рассказали в надзорном ведомстве.

Противоэпидемические мероприятия и расследование причин возникновения заболеваний продолжаются. Ситуация находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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