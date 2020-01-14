Огласили весь список: челябинцам рассказали, что им досталось от саммитов ШОС и БРИКС

В правительстве Челябинской области назвали все мероприятия, которые пройдут в рамках саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Согласно документу, в мае-июле 2020 года в Челябинске пройдут 14 официальных мероприятий саммитов ШОС и БРИКС и года председательства России в Шанхайской организации сотрудничества.

В их числе форум глав регионов ШОС; традиционный форум БРИКС по вопросам урбанизации; встреча министров культуры стран БРИКС; заседание рабочей группы БРИКС по вопросам занятости – встреча министров труда и занятости БРИКС; 3-й форум молодых лидеров стран БРИКС и ШОС; деловой форум ШОС; спортивные игры БРИКС; встреча министров промышленности стран БРИКС – экспертные консультации; заседание рабочей группы стран БРИКС по развитию сельского хозяйства – встреча министров сельского хозяйства стран БРИКС; круглый стол по вопросам экспортной стратегии со странами ШОС; заседание специальной рабочей группы по развитию транзитного потенциала государств – членов ШОС; встреча руководителей таможенных служб стран БРИКС; заседание молодежного совета стран ШОС.

Ранее стало известно, что собственно саммиты ШОС и БРИКС пройдут 21-23 июля 2020 года в Санкт-Петербурге. Поначалу на проведение саммитов претендовал Челябинск. Однако, власти города и области сорвали подготовку столицы Южного Урала к встречам главы государств – участниц, и Челябинску пришлось довольствоваться официальными мероприятиями второго плана.

Между тем, в рамках подготовки к саммитам южноуральские чиновники обещали избавить город от долгостроев, реализовать ряд масштабных проектов (строительство нескольких первоклассных гостиниц, двух конгресс-холлов, благоустройство набережной), а также грозились закрыть наименее благовидные здания и поселки от глаз высоких гостей с помощью «шумозащитных» экранов.

Реализовать из планов удастся далеко не все. Так, пока еще теплится проект благоустройства набережной. А вот избавить Челябинск от долгостроев не удалось. Так, строительство гостинично-спортивного комплекса на улице Васенко заморожено, несмотря на выделенные правительством Челябинской области госгарантии.

Плюс ко всему, город обогатился новым долгостроем – в самом центре Челябинска, где планировалось воздвигнуть масштабный конгрессно-выставочный центр «Крылья». Правительство потратило на подготовительные работы порядка 2 миллиардов рублей, но теперь строительная площадка законсервирована, и перспектив дальнейших работ пока не просматривается.

Зато власти Челябинска все-таки реализуют (пусть частично) идею с унылыми «шумозащитными» экранами. А правительство региона перестроит расположенный на территории памятника природы «Челябинский городской бор» пансионат «для своих».

Челябинск, Виктор Елисеев

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