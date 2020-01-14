Известное бизнес-семейство Южного Урала берет контроль над дорогами Челябинска

Дороги в большинстве районов Челябинска будет обслуживать одна фирма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аукцион на содержание второстепенных автодорог в Металлургическом районе Челябинска выиграло ООО «Строймеханизация». Информация об этом появилась на портале «Госзакупки».

Интересно, что первый аукцион по выбору поставщика не состоялся из-за отсутствия заявок. Однако уже тогда в кулуарах власти говорили, что желающие заняться дорогами района есть, но они не успели вовремя подать заявку.

В итоге, конкурс прошел во второй раз. Участие в нем приняли «Строймеханизация» и ООО «Геострой». Наименьшую цену предложила первая фирма – 380 миллионов рублей.

Интересно, что ранее та же структура, подконтрольная отцу и сыну Вайнштейнам, выиграла тендеры на аналогичные услуги для Калининского, Курчатовского, Тракторозаводского и Ленинского районов Челябинска. За следующие 2,5 года на содержании второстепенных дорог областного центра компания может заработать более 1,2 миллиарда рублей.

Отметим, что Евгений и Сергей Вайнштейны контролируют два десятка предприятий, действующих в различных сферах: в строительстве и дорожном строительстве, медицине, овощеводстве, управлении жилым фондом и прочее. Впрочем, далеко не все их проекты оказались удачными. Так, именно Вайнштейны совместно с Марком Лейвиковым до середины 2010-х контролировали компанию «Челябэнергосбыт», обладавшую статусом гарантирующего поставщика электроэнергии для Челябинска и ряда других территорий Южного Урала.

Однако, летом 2018 года она лишилась этого статуса из-за долга в 4 миллиарда рублей перед «МРСК-Урала». Впоследствии она обанкротилась, задолжав жителям Челябинской области, переплатившим за электричество, порядка 400 миллионов рублей. И хотя на последнем этапе истории компании Вайнштейны уже не контролировали предприятие, миноритарные доли в акционерном капитале они сохранили.

Челябинск, Виктор Елисеев

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