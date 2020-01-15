Учительницу требуют уволить за посещение магазина нижнего белья

В Ульяновское разгорелся скандал вокруг молодой учительницы: ученики заметили женщину в отделе нижнего белья. Об этом узнали родители и потребовали уволить педагога за несоответствующее поведение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история просочилась в прессу. И это вызвало возмущение уже у чиновников, заявивших, что публикации в СМИ могут «негативно отразиться на репутации педагогического сообщества и родительской общественности».

А началось все с появления в соцсетях поста матери одной из ульяновских школьниц: «Вот что в голове у современных молоденьких учительниц? Они совсем не понимают, где они работают? Это же школа, а не ночной клуб. Мне дочь рассказала, учится в 9 классе. Они гуляли компанией в торговом центре и увидели их учительницу в магазине женского белья! Это что еще за показуха? Как она может ходить себе белье выбирать, зная, что ее могут увидеть ее же ученики, хорошо, что хоть не примерять при них пошла, – цитирует возмущенную женщину «Комсмольская правда – Казань». – Теперь все знают, какие она лифчики носит. Мальчики в классе только это и обсуждают. Я считаю, что таким учительницам не место в школе. Надеюсь, что директор школы заметит данный пост и уволит эту любительницу покупать белье на глазах у детей».

Пост вызвал в соцсетях тех бурю: большинство возмущение матери школьницы не поддержало, посоветовать автору обратиться к врачу и следить за дочерью, а не решать за других людей, куда им можно ходить, а куда – нет.

Нашлись у моралистки и сторонники, считающие, что педагоги всегда и везде должны вести себя, исходя из возможности быть замеченным учениками.

Но больше всего возмутились чиновники: «В очередной раз в сети Интернет была запущена информация, не соответствующая действительности. Вопиющий фейк, который может негативно отразиться на репутации педагогического сообщества и родительской общественности, был подхвачен и распространён многими федеральными и региональными СМИ. Ни одна общеобразовательная организация города не сообщала в управление образования о том, по данному инциденту обращались родители. Просим представителей средств массовой информации проверять достоверность публикуемых фактов и осознавать ответственность за размещение таких сообщений, соблюдать профессиональный кодекс и законодательство о СМИ», – заявили в мэрии.

Однако, напомним, автор поста и не писала, что обращалась в школу – она лишь высказала надежду, что руководство образовательного учреждения заметит ее сообщение и самостоятельно примет меры.

Кстати, каким образом сообщение о том, что учителя покупают нижнее белье, может подорвать репутацию педагогического сообщества, ульяновские чиновники не уточнили.

Ульяновск, Игорь Юров

Ульяновск. Другие новости 15.01.20

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