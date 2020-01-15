На Южном Урале школьница узнали на медосмотре, что беременна

Ученица одной из школ Челябинской области узнала о своей беременности во время медосмотра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неожиданную новость узнала 14-летняя ученица одной из школ Красноармейского района Челябинской области во время планового медосмотра.

Во время посещения гинеколога врач выяснил, что девочка ждет ребенка. При этом к моменту прохождения медкомиссии школьница была уже на четвертом месяце беременности.

Оказалось, что у девочки была сексуальная близость с молодым человеком. И хотя об изнасиловании речи не идет, в отношении неосмотрительного «папаши» возбудили уголовное дело по факту интимной связи с лицом, не достигшим 16-ти лет.

В настоящее время полиция выясняет, где может находиться молодой человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.01.20

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