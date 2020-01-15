Финансами местного минсельхоза будет рулить человек местных олигархов

Министру сельского хозяйства Челябинской области подобрали нового заместителя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заместителем министра сельского хозяйства Челябинской области назначен Евгений Недбайло. Соответствующее постановление подписал глава Южного Урала Алексей Текслер.

Высокопоставленную должность новый чиновник получил с испытательным сроком в три месяца. В сельскохозяйственном ведомстве Недбайло займется финансовыми вопросами.

Новый замминистра окончил Челябинский агроинженерный университет. С 2002 по 2004 год работал главным специалистом ГУ сельского хозяйства и продовольствия Челябинской области, с 2004 по 2008 год – начальником отдела по финансированию целевых программ регионального минсельхоза. После этого перешел в агрохолдинг «Ариант» (принадлежит Александру Аристову и Юрию Антипову).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.01.20

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