Прокуратура требует возбудить уголовное дело в отношении чиновников, оставивших южноуральский поселок без воды

Прокуратура Челябинской области подтвердила все нарушения, выявленные общественниками в Бродокалмаке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, областная прокуратура поставила точку в противостоянии сторон по проблемам поселка Бродокалмак.

Напомним, борьба за права жителей Бродокалмака началась в 2019 года. С одной стороны оказались общественники и люди, которые за пять лет так и не дождались обещанных коммуникаций, из-за чего топят дома дровами и ежедневно проходят километры с ведрами к колодцу, а противоположную позицию заняли чиновники Бродокалмака и Красноармейского района.

«Местные жители показали нам заброшенные водопровод и газопровод, на строительство которых были потрачены бюджетные средства, но они так и не были запущены в эксплуатацию. А также продемонстрировали грязные колодцы, до которых еще нужно дойти с ведрами по разбитым дорогам. Мы попросили областную прокуратуру дать оценку действиям чиновников и подрядчиков», – рассказал представитель общественной организации.

Прокурорская проверка подтвердила факты неисполнения обязанностей администрацией Бродокалмакского сельского поселения. Проблемы будут и у подрядчиков: оказалось, что при строительстве водо- и газопроводов они применяли более дешевые материалы, не предусмотренные проектом. Все это послужило основанием для направления прокурором материалов проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании и обращения в суд.

«Кроме того, специалист Роспотребнадзора исследовал колодцы и отобрал пробы воды. Ее состояние признано неудовлетворительным. О том, что бурую с примесью жидкость пить нельзя, мы заявляли ранее, подкрепив доводы результатами независимой экспертизы, поскольку визуальные признаки – грязь, мусор, осадок – местных чиновников, очевидно, не убедили. Полагаем, что представление прокурора на имя главы Бродокалмака развеет сомнения и станет поводом для оперативного реагирования», – заявил общественник.

Теперь должен решиться и вопрос с разбитыми дорогами, по которым в поселок с трудом добирается скорая помощь. Прокуратура направила административное исковое заявление о понуждении чиновников Красноармейского района привести в порядок покрытие на пяти улицах Бродокалмака. Общественники продолжают контролировать сложную ситуацию в муниципалитете.

Челябинск, Виктор Елисеев

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