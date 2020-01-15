В Челябинске 20 лет разваливается пристрой к школе. Мэрия бездействует

Прокуратура Челябинска потребовала от главы города решить вопрос с разрушающимся пристроем у здания школы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство областного центра провело проверку соблюдения администрацией города требований законодательства об образовании и законодательства в сфере управления муниципальной собственностью.

«В ходе проверки установлено, что на основании разрешения на строительно-монтажные работы от 09.12.1999 выполнено строительство пристроя к основному зданию МБОУ «СОШ № 151 г. Челябинска». Строительство с 2000 года приостановлено на уровне второго этажа пристроя к зданию», – отметили в пресс-службе прокуратуры.

В 2007 году Научно-исследовательское проектно-строительное предприятие «БРИЗ» выполнило обследование недостроенного пристроя, придя к выводу о необходимости принятия незамедлительных мер для предотвращения дальнейшего разрушения.

Однако, ни мэрия, ни образовательное учреждение рекомендаций экспертов не выполнили.

Кроме того, мэрия, будучи собственником здания, не дала оценку влиянию разрушающегося пристроя на конструктивные элементы основного здания образовательного учреждения.

«Бездействие должностных лиц администрации города противоречит принципу эффективности использования бюджетных средств», – отметили в надзорном ведомстве.

Прокуратура города внесла главе Челябинска представление, которое находится на рассмотрении. Устранение нарушений закона находится на контроле в прокуратуре города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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