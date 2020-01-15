В Миассе получили сроки двое уральцев, задержанных с грузовиком контрафактного бренди

Двое жителей Екатеринбурга осуждены за сбыт контрафактного алкоголя в Миассе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Миасский городской суд признал двух жителей Екатеринбурга виновными в незаконном использовании чужого товарного знака, причинившем крупный ущерб, а также хранении и перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, совершенных группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Установлено, что в декабре 2018 года один из уральцев договорился со знакомой жительницей Миасса о поставке для нее немаркированной алкогольной продукции: 4328 бутылок водки, 540 бутылок бренди, 848 бутылок коньяка. После чего соучастники на личном грузовом фургоне доставили в Миасс немаркированную алкогольную продукцию, где были задержаны сотрудниками полиции в рамках оперативно-розыскного мероприятия. Алкогольная продукция изъята из незаконного оборота.

При этом среди изъятой продукции было 608 бутылок коньяка «Дербент» с товарными знаками, размещаемыми на оригинальной продукции, изготавливаемой АО «Дербентский коньячный завод».

Выпуском в гражданский оборот нелегальной алкогольной продукции под видом оригинального коньяка правообладателю причинен материальный ущерб в 410 тысяч рублей.

Приговором суда организатору преступления назначено наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в 500 тысяч рублей.

Второму соучастнику, перевозившему алкогольную продукцию, назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком в 2 года, со штрафом в 150 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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