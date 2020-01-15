На Южном Урале потеплеет до +5

Конец рабочей недели в Челябинской области ознаменуется плюсовыми температурами.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, на регион надвигается очередное потепление.

Так, в ночь на четверг, 16 января, ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Температура -8, -13. Днем потеплеет до -2, +3 градусов по Цельсию. Возможен мокрый снег, в отдельных районах – гололедные явления.

В пятницу, 17 января, синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, на юге местами небольшой снег, на севере снег, местами сильный, в отдельных районах гололедные явления, на дорогах гололедица. Температура ночью 2-7 градусов ниже нуля, днем – 0, +5 градусов.

В Челябинске в предстоящую ночь осадков не ожидается. Температура -8, -10 градусов по Цельсию. Днем синоптики обещают небольшой снег, который может продлиться до вечера пятницы. Температура 16 января +1, -1 градус. В ночь на пятницу похолодает -2, -4 градусов. А вот днем 17 января столбик термометра вновь преодолеет нулевую отметку, поднявшись до +2, +4 градусов по Цельсию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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